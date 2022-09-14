Politico: Війна між Азербайджаном і Вірменією ускладнює пошуки енергоносіїв для ЄС
Європа намагається замінити російські енергоносії азербайджанськими поставками на тлі російської війни проти України, і це непокоїть Єреван, інформує
У вівторок конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, який триває десятиліттями, знову став кривавим. Але можливості ЄС виступити в якості посередника на мирних переговорів підриває враження, що організація не може бути неупередженою. Тому що вона все більше зміцнює енергетичний альянс з багатим на нафту і газ Азербайджаном.
Про це пише
Politico пише, що атаки відбулися через зростання впевненості Баку на тлі його зближення з ЄС, а також через те, що Росія через провальну війну проти України стає все більше нездатною грати роль поліцейського в своїй колишній «сфері впливу».
«Реакція ЄС, а також інших глобальних гравців, на цю кризу дуже важлива», - сказав омбудсмен так званої «Республіки Арцах» в Нагірному Карабасі Гегам Степанян.
Він звинуватив Захід у «подвійних стандартах» через спроби позбавити Росію доходів від продажу нафти і газу, які вона витрачає на фінансування вторгнення в Україну.
«На жаль, коли йдеться про агресію Азербайджану, ми бачимо, що міжнародні діячі відмовляються робити рішучі заяви і застосовувати санкції», - додав Степанян.