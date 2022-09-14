Politico: Війна між Азербайджаном і Вірменією ускладнює пошуки енергоносіїв для ЄС

Європа намагається замінити російські енергоносії азербайджанськими поставками на тлі російської війни проти України, і це непокоїть Єреван, інформує ZN.ua.

Politico: Війна між Азербайджаном і Вірменією ускладнює пошуки енергоносіїв для ЄС
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У вівторок конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, який триває десятиліттями, знову став кривавим. Але можливості ЄС виступити в якості посередника на мирних переговорів підриває враження, що організація не може бути неупередженою. Тому що вона все більше зміцнює енергетичний альянс з багатим на нафту і газ Азербайджаном.

Про це пише Politico, додаючи, що ці тривоги справдилися у вівторок, коли азербайджанські сили обстріляли з артилерії вірменську територію, спровокувавши вірменську відповідь. Міністерство закордонних справ Вірменії сказало, що постраждала низка міст, серед яких Варденіс, Сотк і Горіс. А в мережі з’явилися відео, на яких видно, як дим піднімається над житловими кварталами. Близько 49 вірменських і 50 азербайджанських солдатів загинули під час сутички на кордоні, заявили обидві сторони.

Politico пише, що атаки відбулися через зростання впевненості Баку на тлі його зближення з ЄС, а також через те, що Росія через провальну війну проти України стає все більше нездатною грати роль поліцейського в своїй колишній «сфері впливу».

«Реакція ЄС, а також інших глобальних гравців, на цю кризу дуже важлива», - сказав омбудсмен так званої «Республіки Арцах» в Нагірному Карабасі Гегам Степанян.

Він звинуватив Захід у «подвійних стандартах» через спроби позбавити Росію доходів від продажу нафти і газу, які вона витрачає на фінансування вторгнення в Україну.

«На жаль, коли йдеться про агресію Азербайджану, ми бачимо, що міжнародні діячі відмовляються робити рішучі заяви і застосовувати санкції», - додав Степанян.


Лесь Димань, ZN.ua





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