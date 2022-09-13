Людмила хотіла втекти після весілля: колишній друг Путіна розкрив несподівані деталі його особистого життя

владимир путин

Російський диктатор Володимир Путін міг залишитися без молодої дружини чи не в перші ж дні після весілля.

Про це розповів колишній російський банкір, який колись був другом путіна Сергій Пугачов.

«Людмила втекти від нього хотіла буквально на другий день після весілля. Що вона мені казала – це просто жесть. Що, власне,... ну що він дивна людина в особистому житті», - розповів Пугачов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Пугачов також зазначив, що путін «дорвався свого часу» і дівчат йому буквально «тягали звідусіль».

"Добре бути президентом", - зазначив колишній друг путіна, додавши, що російського лідера зараз оточують "різні люди, і це не секрет".

«Що називається за Фрейдом», - додав Пугачов.

Згідно з офіційною інформацією, з путіним Людмила познайомилася в Ленінграді на концерті Аркадія Райкіна. Під час їхнього роману путін приховував, що є співробітником КДБ. 28 липня 1983 року вони розписалися у Палаці одруження, а весілля справили на невському річковому трамвайчику.

Людмила Путіна зізнавалася, що її життя пішло під укіс, коли чоловік став президентом. У ЗМІ ходили чутки, що Путін не був зразковим сім'янином і дозволяв собі ображати дружину і навіть виявляти до неї насильство, а також мав позашлюбні зв'язки. Крім того, він буквально вимагав підпорядкування у всьому.

6 червня 2013 року Людмила та путін публічно оголосили про те, що вони вирішили розірвати свій шлюб за взаємною згодою.

у січні 2016-го Людмила вийшла заміж за бізнесмена та керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничого дому "Літературне навчання" Артура Очеретного, який молодший за свою дружину на 21 рік.


Катерина Петренко, politeka.net





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