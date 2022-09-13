Партизани в Маріуполі підірвали патруль військ РФ

В тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль війська РФ , заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - зазначив Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька.

"Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці", - додав заступник.

Місцеві жителі продовжують чинити спротив окупантам в Маріуполі.