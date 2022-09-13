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2022-09-13
Партизани в Маріуполі підірвали патруль військ РФ
Трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька.
В тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль війська РФ, заявив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - зазначив Андрющенко в
Він наголосив, що трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька.
"Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці", - додав заступник.
Місцеві жителі продовжують чинити спротив окупантам в Маріуполі.
Анна Конюченко, ZN.ua