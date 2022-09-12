РФ призупиняє відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб
Російські добровольці масово відмовляються від військової служби, інформує
Російське військове командування призупиняє відправлення нових, уже сформованих, підрозділів на війну проти України у зв'язку із масовими відмовами від служби серед добровольців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у
"Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах", – заявили в Генштабі.
Як зазначається, на такі процеси впливають дані про кількість загиблих на території України загарбників, яка при тому не враховує втрати серед особового складу приватних військових компаній і мобілізованих з тимчасово окупованих територій.
Крім цього, ситуацію погіршує загальне ставлення росіян до власних поранених. За інформацією Генштабу, у шпиталях РФ навмисно спрощують діагнози й характер бойових травм та не дають солдатам часу на реабілітацію, щоб швидше знову відправити їх у зону бойових дій.