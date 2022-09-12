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2022-09-12
У Путіна відповіли на відмову Зеленського від переговорів президентів. Кажуть, що справжні ультиматуми ще не почалися
Там все ще вірять в те, що Київ погодиться на капітуляцію на російських умовах, інформує
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Сьогодні президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не бачить сенсу проводити перемовити з російським очільником Владіміром Путіним, позаяк він тільки те й робить, що висуває ультиматуми. Реакція Москви не забарилася. Заступник голови Ради безпеки Дмітрій Мєдведєв заявив, що така поведінка Путіна - дитяча розминка, справжні вимоги він ще не озвучував.
"Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" – дитяча розминка перед вимогами майбутнього, - пише Мєдвєдєв
Вікторія Хмілевська, ZN.ua