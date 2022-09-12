У Путіна відповіли на відмову Зеленського від переговорів президентів. Кажуть, що справжні ультиматуми ще не почалися

Сьогодні президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не бачить сенсу проводити перемовити з російським очільником Владіміром Путіним, позаяк він тільки те й робить, що висуває ультиматуми. Реакція Москви не забарилася. Заступник голови Ради безпеки Дмітрій Мєдведєв заявив, що така поведінка Путіна - дитяча розминка, справжні вимоги він ще не озвучував.

"Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" – дитяча розминка перед вимогами майбутнього, - пише Мєдвєдєв на своєму Телеграм-каналі. - І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму за умов Росії".