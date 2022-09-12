Чарльз вперше звернувся до парламенту як король Великої Британії: історичні фото

12 вересня король Чарльз III (Карл III) прибув у Вестмінстер-хол разом із королевою-консортом Каміллою. Він уперше виступив перед парламентом як монарх і прийняв співчуття від членів Палати громад і лордів у зв'язку зі смертю Єлизавети II, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

The Guardian повідомляє, що Чарльз процитував Шекспіра і назвав покійну королеву "зразком для всіх принців, що живуть".

"Будучи дуже молодою, Її покійна Величність заприсяглася служити своїй країні та своєму народові і підтримувати дорогоцінні принципи конституційного правління, що лежать в основі нашої нації, - сказав він депутатам. - Парламент - це живий і дихаючий інструмент нашої демократії та нагадування про середньовічних попередників посади, на яку я був покликаний".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вестмінстер-Хол - історична та найстаріша будівля британського парламенту. Її побудовав у 1097 король Вільгельм II (Вільям Руфус), і на той момент він був найбільшим залом у Європі. У 1509 році в ньому проходив коронаційний банкет Генріха VIII, у 1606 році - суд над Гаєм Фоксом. Виступ короля Чарльза III 12 вересня 2022 року слухали близько 900 глядачів у чорних жалобних вбраннях.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images


Наталка Лавринець, Апостроф





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