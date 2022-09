Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі

Численні удари російськими ракетами по критичній цивільній інфраструктурі є відповіддю на контрнаступ ЗСУ на Харківщині та стрімке звільнення Україною своїх міст і сіл. Про це у Twitter написала пані посол США Бріджит Брінк, інформує ZN.ua .

«Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури», – написала Бріджит Брінк.

Russia’s apparent response to Ukraine liberating cities and villages in the east: sending missiles to attempt to destroy critical civilian infrastructure.