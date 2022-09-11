В США повернення Ізюма назвали найважливішим досягненням України — NYT

Високопоставлені американські чиновники заявили, що успіхи Збройних сил України на північному сході, включаючи повернення Ізюма та Куп’янська були найважливішими досягненнями, яких досягла Україна, однак поки неясно, наскільки широке стратегічне значення матимуть ці досягнення, пише газета The New York Times .

Із посиланням на американських військових експертів та колишніх співробітників розвідки видання зазначає, що нинішній наступ може бути ранніми етапами кампанії, яка суттєво відсуне російську лінію фронту.

«Я кілька місяців думав, що Україна збирається відтіснити Росію назад до лінії 23 лютого до кінця року. Я спостерігаю за російською логістикою, і мені здалося, що вони цього не витримають. Їхній моральний дух і дисципліна, а також усі їхні проблеми з робочою силою — вони просто нездатні робити те, що вони намагалися зробити», — сказав генерал-лейтенант у відставці Фредерік Б. Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі.

Однак Ходжес зазначив, що нещодавній успіх ЗСУ свідчить про те, що темпи повернення Україною півдня та сходу можуть розгортатись значно швидше, ніж він передбачав раніше. Інші експерти погоджуються, що ситуація в Україні може швидко змінитись.

«Контрнаступ українських військових рухається все швидше і охоплює території навіть швидше, ніж очікувалося», — заявив колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой.

Видання зазначає, що і нинішні, і колишні чиновники США високо оцінили витонченість підготовки українців до контрнаступу. При цьому зазначають, що рішення України анонсувати свій контрнаступ на півдні перед тим, як завдати удару на північному сході, є стандартною технікою неправильного спрямування, яку використовують американські підрозділи спеціальних операцій, які навчають українців після анексії Криму в 2014 році.

«Цих хлопців навчали вісім років спецпідрозділи. Їх навчали нерегулярній війні. Наші оператори розвідки навчили їх обману та психологічних операцій», — сказала головний чиновник Пентагону з питань України та Росії в адміністрації Обами Евелін Фаркас.

Попри те, що повідомлення про наступ на півдні було приманкою, чиновники кажуть, що просування ЗСУ в цьому напрямку теж має велике значення, адже навіть невеликі успіхи на цьому напрямку значно ускладнять російським військам захоплення Одеси, що було метою Путіна.