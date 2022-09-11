Російські війська потрапили в "котел" в Ізюмі - Бутусов

Російські генерали зливають залишки російських кадрових військ, інформує ZN.ua.

Російські війська потрапили в
© Юрий Бутусов/Facebook

Російські війська потрапили до "котелу" в Ізюмі, де українські військові підняли національний прапор. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його даними, підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли тікати з Ізюму та потрапили до оточення. Бутусов опублікував фото знищеного російського танка

"Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з'єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора дорога – знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма. Всі російські військовослужбовці, відразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих, хто чинить опір, - послідовно і акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін і російські генерали кинули без допомоги в котлі і зливають залишки російських кадрових військ", - написав Бутусов.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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