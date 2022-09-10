У Пентагоні бачать «обнадійливі знаки» контрнаступу ЗСУ в Херсонській області

Українські військові «творчо підійшли» до підготовки контрнаступу на півдні, об'єднавши військову допомогу Сполучених Штатів та інших союзників, вважають у Міністерстві оборони США .

«Ми дуже уважно стежимо за перебігом контрнаступу. Я думаю, ми побачили деякі обнадійливі знаки, звичайно, навіть за останні день або два. Але росіяни – грізний супротивник, і, я думаю, має бути довга боротьба», - цитує CNN заступника міністра оборони США з питань політики Сашу Бейкера.

Зазначимо, у Пентагоні вперше назвали бойові дії у Херсонській області саме контрнаступом. Раніше офіційні особи, включно з міністром оборони Ллойдом Остіном та начальником Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, уникали використовувати цей термін.