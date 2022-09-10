У Пентагоні бачать «обнадійливі знаки» контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
Військові чиновники США вперше назвали бойові дії на півдні України саме контрнаступом, інформує
Українські військові «творчо підійшли» до підготовки контрнаступу на півдні, об'єднавши військову допомогу Сполучених Штатів та інших союзників, вважають у Міністерстві оборони США.
«Ми дуже уважно стежимо за перебігом контрнаступу. Я думаю, ми побачили деякі обнадійливі знаки, звичайно, навіть за останні день або два. Але росіяни – грізний супротивник, і, я думаю, має бути довга боротьба», - цитує
Зазначимо, у Пентагоні вперше назвали бойові дії у Херсонській області саме контрнаступом. Раніше офіційні особи, включно з міністром оборони Ллойдом Остіном та начальником Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, уникали використовувати цей термін.