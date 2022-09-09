У ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадника

У ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадника

Підрозділи Збройних сил України під час контрнаступу не лише звільнили захоплену Росією територію, а й затримали політика-зрадника.

Так, з'явилася інформація про затримання призначеного окупантами "голови адміністрації" села Іванівка Харківської області. Про це повідомив у телеграмі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко і показав кадри.

На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина).

"Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою" , - написав він .

Зазначимо, що ЗСУ продовжують контрнаступ на Харківському напрямку.

За повідомленнями телеграм-каналів, ЗСУ заходять до Куп'янська Харківської області.

Тим часом фахівці Інституту вивчення війни припускають, що українські захисники можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають у дослідники ISW.

Куп'янськ – це дуже важливий логістичний центр для окупантів. Поруч із ним знаходиться великий залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий.


Ирина Юрченко, politeka.net





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