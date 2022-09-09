За минулу добу війська РФ вбили дев’ятьох мирних жителів у Донецькій області, ще 23 людини поранили

За минулу добу російській війська вбили дев’ятьох мирних жителів у Донецькій області, ще 23 людини отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 2 у Зайцевому, 1 у Нью-Йорку та 1 у Федорівці. Ще 23 людини отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

«Всі росіяни будуть відповідати за свої злочини на нашій землі», - додав він.