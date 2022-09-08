Королева Британії Єлизавета II померла у віці 96 років: що відомо про її смерть

Королева Великої Британії Єлизавета II померла у віці 96 років у шотландському маєтку Балморал. Про це йдеться у повідомленні королівської родини у Twitter , інформує Апостроф .

"Сьогодні вдень королева мирно померла у Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - говориться у заяві.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Так, новим королем Великої Британії став Чарльз, королевою-консорт названо його дружину Камілу.

8 вересня стало відомо про різке погіршення здоров'я голови британського престолу. Єлизавета перебувала під медичним наглядом, і всі четверо її дітей (принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард), а також онуки принц Вільям та принц Гаррі прибули до її резиденції.

Напередодні смерті монарха тривожні новини прокоментували представники уряду Великобританії, включаючи нового прем'єр-міністра Ліз Трасс. "Уся країна буде глибоко стурбована", - сказала вона. Архієпископ Кентерберійський заявив, що молиться за Її Величність разом із усіма парафіянами англіканської церкви.

Побоювання щодо здоров'я королеви виникли ще у жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії. Її мобільність не дозволила їй відвідати кілька важливих заходів, а 2022 року вона пересувалася з палицею. Єлизавета II на півтора роки пережила свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

Фото: Getty Images

Перед смертю королева Єлизавета 2 встигла затвердити відставку Бориса Джонсона і привітати Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Вони відвідали її в Балморалі, порушивши традиції зустрічей монарха зі старим та новим прем'єр-міністром у Букінгемському палаці. Останні публічні фотографії королеви датовані 6 вересня. Вона була одягнена в сіру спідницю-шотландку та затишний кардиган, усміхалася і спиралася на тростину.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. Ніхто не готував дівчинку до правління Великобританією та країнами Співдружності, оскільки після смерті її діда короля Георга V трон перейшов його старшому синові, Едуарду VIII. Едуард зрікся престолу, щоб одружитися з розведеною американкою Уолліс Сімпсон, і королем Британії став батько Лілібет, Георг VI. Король помер у 1952 році від раку легенів, після чого Єлизавета зійшла на престол і займала його 70 років. Вона була найдовше правлячим монархом в історія Британії.

У королеви залишилося четверо дітей, вісім онуків та дванадцять правнуків.

Після смерті Єлизавети II новою королевою стане Камілла – дружина принца Чарльза. Читайте, чим відрізнятиметься її титул.