Королева Британії Єлизавета II померла у віці 96 років: що відомо про її смерть

Так, новим королем Великої Британії став Чарльз, королевою-консорт названо його дружину Камілу.
8 вересня стало відомо про різке погіршення здоров'я голови британського престолу. Єлизавета перебувала під медичним наглядом, і всі четверо її дітей (принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард), а також онуки принц Вільям та принц Гаррі прибули до її резиденції.
Напередодні смерті монарха тривожні новини прокоментували представники уряду Великобританії, включаючи нового прем'єр-міністра Ліз Трасс. "Уся країна буде глибоко стурбована", - сказала вона. Архієпископ Кентерберійський заявив, що молиться за Її Величність разом із усіма парафіянами англіканської церкви.
Побоювання щодо здоров'я королеви виникли ще у жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії. Її мобільність не дозволила їй відвідати кілька важливих заходів, а 2022 року вона пересувалася з палицею. Єлизавета II на півтора роки пережила свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.
Фото: Getty Images
Перед смертю королева Єлизавета 2 встигла затвердити відставку Бориса Джонсона і привітати Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Вони відвідали її в Балморалі, порушивши традиції зустрічей монарха зі старим та новим прем'єр-міністром у Букінгемському палаці. Останні публічні фотографії королеви датовані 6 вересня. Вона була одягнена в сіру спідницю-шотландку та затишний кардиган, усміхалася і спиралася на тростину.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Королева Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. Ніхто не готував дівчинку до правління Великобританією та країнами Співдружності, оскільки після смерті її діда короля Георга V трон перейшов його старшому синові, Едуарду VIII. Едуард зрікся престолу, щоб одружитися з розведеною американкою Уолліс Сімпсон, і королем Британії став батько Лілібет, Георг VI. Король помер у 1952 році від раку легенів, після чого Єлизавета зійшла на престол і займала його 70 років. Вона була найдовше правлячим монархом в історія Британії.
У королеви залишилося четверо дітей, вісім онуків та дванадцять правнуків.
Після смерті Єлизавети II новою королевою стане Камілла – дружина принца Чарльза. Читайте, чим відрізнятиметься її титул.