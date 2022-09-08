Два кулеметники «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали 10 і 15 років в’язниці
Бойовики потрапили в полон під час бойових зіткнень.
За матеріалами СБУ двоє кулеметників незаконного збройного формування «ЛНР», які обстрілювали позиції українських військових на сході, отримали тюремні строки. Обох бойовиків було взято в полон під час бойових зіткнень. Про це
«Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно», - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, одним зі зрадників виявився місцевий житель, який на початку повномасштабної війни РФ проти України добровільно прибув до пункту збору «мобілізованих» на тимчасово окупованій території Луганщини.
У травні цього року бойовика взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.
Співробітники СБУ отримали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Ще один зрадник – раніше засуджений за наркозлочини житель Луганської області. У 2021 році він вступив до лав так званої «народної міліції» незаконного збройного формування «ЛНР».
Бойовик воював проти ЗСУ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім зрадник брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.
Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України, повідомила СБУ.