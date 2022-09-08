Два кулеметники «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали 10 і 15 років в’язниці

Бойовики потрапили в полон під час бойових зіткнень.

Два кулеметники «ЛНР», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, отримали 10 і 15 років в’язниці
© СБУ

За матеріалами СБУ двоє кулеметників незаконного збройного формування «ЛНР», які обстрілювали позиції українських військових на сході, отримали тюремні строки. Обох бойовиків було взято в полон під час бойових зіткнень. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно», - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, одним зі зрадників виявився місцевий житель, який на початку повномасштабної війни РФ проти України добровільно прибув до пункту збору «мобілізованих» на тимчасово окупованій території Луганщини.

У травні цього року бойовика взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

Співробітники СБУ отримали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Ще один зрадник – раніше засуджений за наркозлочини житель Луганської області. У 2021 році він вступив до лав так званої «народної міліції» незаконного збройного формування «ЛНР».

Бойовик воював проти ЗСУ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім зрадник брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України, повідомила СБУ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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