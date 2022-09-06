Німеччина може поставляти Україні артилерію та системи ППО – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у випадку надання військової допомоги Україні "певний поділ праці має сенс". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeinen .

За словами Шольца, Німеччина могла б взяти на себе постачання протиповітряної оборони та артилерії.

На запитання, чому Німеччина досі не поставила ні бойових танків, ні бойових літаків канцлер відповів: "Ми підтримуємо Україну всім, що їй потрібно для самооборони".

"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні – наприклад, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000… Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", – сказав він.

Шольц нагадав, що постачання реактивних систем залпового вогню він погоджував із президентом США Джо Байденом.

Він також підкреслив, що Німеччина та її союзники підтримують зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності, і Київ не прийме "ніякого продиктованого Росією світу", як і Німеччина.