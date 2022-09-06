Зеленський знову провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: обговорили дії ЗСУ

Провівши засідання Ставки верховного головнокомандувача два дні тому, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 вересня, знову зібрав її членів для обговорення протистояння російському вторгненню на всіх напрямках. Про це повідомила пресслужба голови держави.

Як зазначається, учасники зустрічі доповіли президенту про оперативну ситуацію на всій лінії фронту.

“Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника”, – йдеться в повідомленні.