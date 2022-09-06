Авіація ЗСУ знищила бойову техніку та живу силу агресора на Донецькому та Південнобузькому напрямках – Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю за територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ .

З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Ворог також намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав понад шість ракетних та більше десяти авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього провів понад тридцять вильотів бойової авіації.

Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благода.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хренівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопіч та Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв об'єкти в районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Російська Лозова, Російські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман.

На Слов'янському напрямі ворог активних наступальних дій не вів. Обстріли з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгенько.

На Краматорському напрямку вогнева поразка зафіксована біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закотного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Григорівки.

На Бахмутському напрямку від вогневої поразки постраждали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитуване та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар'їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледару, Золотої Ниви, Ненудного та Времівки.

На Запорізькому напрямку ворог скоїв обстріли з артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір'я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного.

На Південнобузькому напрямку противник скоїв обстріл уздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку за допомогою БПЛА — здійснив понад п'ятдесят вильотів.

Разом з тим у зв'язку зі значними втратами збільшилася кількість ворожих підрозділів, які відводяться для відновлення боєздатності.

Крім того, підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватись за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати.

Підрозділи сил оборони утримують позиції і не дають ворогові можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Любомировка.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, під час яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили один вертоліт, БПЛА та п'ять крилатих ракет.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневі поразки зазнали шести пунктів управління ворога, у тому числі і корпусного рівня. Знищено три об'єкти зосередження живої сили окупантів.

До зони поразки потрапили дев'ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв'язку, понтонну та поромну переправу, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Віримо у Збройні Сили! Слава Україні!