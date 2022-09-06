Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ
Зловмисник збирав дані про склади з боєприпасами українських захисників, а також режим їх охорони, інформує
Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ, якого затримали під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні минулого року. Зловмисник намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами для ЗСУ. Про це
На підставі зібраних доказів суд визнав агента РФ винним у державній зраді. Згідно з даними слідства, зрадником виявився житель Умані. Його завербував представник воєнної розвідки РФ під час поїздки до Росії у 2018 році.
Основне завдання, яке зрадник отримав від ворога, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами українських захисників, а також режим їх охорони.
Російський куратор обіцяв агенту грошову «винагороду» у дві тисячі доларів США за надання актуальної інформації.
«До виконання ворожих вказівок зрадник намагався «в темну» залучити українського військовослужбовця», - повідомляють в СБУ.