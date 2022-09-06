Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ , якого затримали під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні минулого року. Зловмисник намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ .

На підставі зібраних доказів суд визнав агента РФ винним у державній зраді. Згідно з даними слідства, зрадником виявився житель Умані. Його завербував представник воєнної розвідки РФ під час поїздки до Росії у 2018 році.

Основне завдання, яке зрадник отримав від ворога, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами українських захисників, а також режим їх охорони.

Російський куратор обіцяв агенту грошову «винагороду» у дві тисячі доларів США за надання актуальної інформації.