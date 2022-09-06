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2022-09-06
Окупанти зруйнували вже 29-ту школу в Донецькій області
Всього в області пошкоджено 615 закладів освіти.
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
Війська РФ у понеділок, 5 вересня, зруйнували Курахівську гімназію №2. Це вже 29-а знищена школа в Донецькій області, заявив голова ОВА Павло Кириленко.
"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Кириленко у
Загалом за ці пів року в Донецькій області пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.
Анна Конюченко, ZN.ua