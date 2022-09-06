Окупанти зруйнували вже 29-ту школу в Донецькій області

Війська РФ у понеділок, 5 вересня, зруйнували Курахівську гімназію №2. Це вже 29-а знищена школа в Донецькій області, заявив голова ОВА Павло Кириленко.

"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Кириленко у Telegram.

Загалом за ці пів року в Донецькій області пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.