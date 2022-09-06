"Шукайте зрадників": на місце нового ракетного удару по Кривому Рогу пригнали пожежний потяг, фото

"Шукайте зрадників": на місце нового ракетного удару по Кривому Рогу пригнали пожежний потяг, фото

Дніпропетровщина пережила новий ракетний удар з боку російських загарбників.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог поцілив по нафтобазі.

«Дніпропетровщина, 6 вересня - 9.37. У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються», - повідомив Резніченко, опублікувавши також фото з місця атаки.

«Шукайте зрадників», «Це ж все одно якась падлюка коригує....», «Це агонія. Путлерівці херчать по всьому поспіль від безвиході та розуміння того, що цю війну вони програли», «Палайте в пеклі, мразі», - коментують нові ракетні удари росіян ккористувачі соцмереж.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що по Кривому Рогу було випущено 6 ракет.

«Завдяки нашим силам ППО збили 5. Нажаль, одна ракета потрапила в ціль», - повідомив Гончаренко.

Також стало відомо, що внаслідок ранкових ударів по Харкову зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.


Катерина Петренко, politeka.net





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