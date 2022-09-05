Зеленський провів "прощальну" розмову з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який залишив посаду 5 вересня.
Зеленський подякував Джонсону від імені всього українського народу "за особисту сміливість, принциповість та значний внесок у протидію агресії Росії".
Про це глава держави написав у Twitter у понеділок.
Провівши підсумкову розмову з @BorisJohnson у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі.