Зеленський провів "прощальну" розмову з Джонсоном

Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра.

Зеленський провів
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Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який залишив посаду 5 вересня.

Зеленський подякував Джонсону від імені всього українського народу "за особисту сміливість, принциповість та значний внесок у протидію агресії Росії".

Про це глава держави написав у Twitter у понеділок.

Провівши підсумкову розмову з @BorisJohnson у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022

Президент висловив сподівання на співпрацю з Джонсоном у його новому статусі.

Раніше президент України опублікував у своїй колонці в The Mail+ лист подяки Борису Джонсону. У ньому він згадав перші дні війни та підтримку, яку надав Джонсон.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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