Держекоінспекція про обстріл на Сумщині: зафіксовано перевищення концентрації азоту амонійного у 365 разів

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

На місці обстрілу резервуарів із аміачною сумішшю на Сумщині, зафіксовано перевищення концентрації азоту амонійного у 365 разів та розраховано шкоду атмосферному повітрю у розмірі 6,8 млн гривень.

У рамках кримінального провадження фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області здійснили обстеження території смт Дубов’язівка Конотопського району Сумської області, яку наприкінці березня 2022 року обстріляли збройні формування російської федерації.

Тоді під час ворожої атаки на території ТОВ «БІО ЛАТ» окупанти пошкодили ємність з карбамідно-аміачною сумішшю (КАС-32) та 6 цистерн, в яких зберігалося майже 155 тонн дизельного пального. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яка потягла за собою неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сума шкоди довкіллю склала понад 6,8 мільйона гривень.

Крім того, нафтопродукти та рідке азотне добриво потрапили на відкриту земельну ділянку загальною площею понад 350 м2. На місці подій екоінспектори відібрали проби ґрунту для встановлення вмісту забруднюючих речовин. За результатами дослідження у ґрунті зафіксовано перевищення (у порівнянні з фоновим вмістом) концентрації азоту амонійного у 365 разів, органічних речовин – майже у 12 разів, а також перевищено гранично допустимі концентрації неполярних вуглеводнів – у 17 разів та нітратів – майже у 18 разів.

На основі отриманих даних, Інспекція здійснить розрахунок збитків, завданих земельним ресурсам військовослужбовцями російської федерації.