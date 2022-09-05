Окупанти завдали удару по Миколаєву ракетами С-300

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті обстрілу пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки, зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - наголосив Кім у Telegram

В селищі міського типу Первомайське одна людина отримала поранення. Пошкоджено два приватних будинки. В селі Засілля через влучання боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку.

Внаслідок обстрілу села Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Окупанти також обстріляли території сіл Любомирівка, Велике Артакове та околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.