ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото

У неділю, 4 вересня, Збройні Сили України визволили селище Високопілля в Херсонській області від російських окупантів. Крім того, десятки ворожих військових потрапили в український полон, інформує Апостроф.

Про це повідомили в "Оперативний ЗСУ".

Українські військові близько місяця тому оточили російське окупаційне військо разом із військовою технікою у районі Високопілля на Херсонщині, методично зменшуючи "популяцію" російських окупантів і бойовиків із так званих терористичних квазідержавних утворень "Л/ДНР".

І вже з 4 вересня Високопілля знову опинилося під контролем Збройних Сил України (вперше селище деокупували в травні). Російським окупантам не вдалося організовано втекти від українських захисників, через що десятки з них потрапили в полон.

Днями російський телеграм канал з символічною назвою "Повернуті на Z війні" писали нібито про успіхи російських загарбників у напрямку Високопілля, але вже зараз, 4 вересня, там визнали відступ: "Сили ВДВ відступили з боєм з Високопілля (Бериславський район). ЗСУ хотіли взяти їх в оточення клішнями зі сторони Ольгино й Потьомкино".

На мапі місцевості можна переглянути розташування Високопілля та прилеглих сел Ольгино й Потьомкине.


Ліза Бровко, Апостроф





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