ЗСУ знову вибили окупантів ще з одного селища на Херсонщині

Сьогодні, 4 вересня, бійці Збройних Сил України підняли синьо-жовтий прапор над Високопіллям у Херсонській області. Відтепер селище знову під контролем українських військових, інформує Апостроф .

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, і підтвердили інформацію в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

Підрозділи ЗСУ вже вдруге визволили від російських окупантів селище Високопілля на Херсонщині. Перед цим українські захисники взяли в оточення і під вогневий контроль понад тисячу окупантів з їхніми технікою і озброєнням.

На мапі видно, що населені пункти, які розташовані південніше від Високопілля також незабаром опиняться в оточенні. Російські окупанти залишаються у пастці на правому березі Херсонської області.

Водночас через оточення російські окупанти скаженіють: вони не можуть нічого вдіяти проти ударів ЗСУ, тому тероризують місцевих мешканців.