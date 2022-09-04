ЗСУ знову вибили окупантів ще з одного селища на Херсонщині

Сьогодні, 4 вересня, бійці Збройних Сил України підняли синьо-жовтий прапор над Високопіллям у Херсонській області. Відтепер селище знову під контролем українських військових, інформує Апостроф.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, і підтвердили інформацію в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

Підрозділи ЗСУ вже вдруге визволили від російських окупантів селище Високопілля на Херсонщині. Перед цим українські захисники взяли в оточення і під вогневий контроль понад тисячу окупантів з їхніми технікою і озброєнням.

На мапі видно, що населені пункти, які розташовані південніше від Високопілля також незабаром опиняться в оточенні. Російські окупанти залишаються у пастці на правому березі Херсонської області.

Водночас через оточення російські окупанти скаженіють: вони не можуть нічого вдіяти проти ударів ЗСУ, тому тероризують місцевих мешканців.


Ліза Бровко, Апостроф





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