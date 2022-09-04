Окупанти воюють із ресторанами: у Харкові згоріло 2000 метрів питного закладу

Вночі 4 вересня, у неділю, російське окупаційне військо нанесло ракетний удар по ресторанному комплексу в Харкові, унаслідок чого сталася пожежа, яка охопила 2200 кв. метрів площі, інформує Апостроф.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області.

Одна з російських ракет влучила в ресторанний комплекс у Київському районі міста. Одразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила практично всю територію комплексу, будови якого зроблені з деревини.

Загорілися дві основні будівлі, а також літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метрів. Для ліквідації масштабної пожежі залучили 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС.

Рятувальники намагалися зупинити розповсюдження вогню на сусідні будинки й лісовий масив.


Ліза Бровко, Апостроф





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