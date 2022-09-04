ЗСУ пошкодили переправу росіян біля Берислава і знищили 138 окупантів за добу — ОК «Південь»

Крім того, загарбники втратили склад боєприпасів та десятки одиниць бойової техніки, інформує ZN.ua.

ЗСУ пошкодили переправу росіян біля Берислава і знищили 138 окупантів за добу — ОК «Південь»
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

На південнобузькому напрямку за минулу добу ЗСУ знищили 138 російських окупантів, ворожий склад боєприпасів та переправу неподалік від Берислава. Крім того, противник втратив дев’ять танків та іншу військову техніку. Про це йдеться у зведенні ОК «Південь» за 3 вересня.

За інформацією українських захисників, нашою авіацією нанесено 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, командних пунктах та транспортних шляхах російської армії.

«Підтверджені втрати ворога складають 138 окупантів, дев’ять танків, гаубиця «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Ураган», пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава», — повідомляє ОК «Південь».

Також пресслужба оперативного командування зазначає, що у Чорному морі ворог зберігає присутність двох носіїв крилатих ракет типу «Калібр». Всього на їх борту 16 високоточних снарядів, тому існує високий ризик обстрілів.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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