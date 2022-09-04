Від Мураєва до «смотрящого» від слуг народу Слюсарєва: у харківській компанії підтвердили зміну власника

ТОВ «Східна фінансова група», що раніше належала колишньому народному депутату Євгенію Мураєву, підтвердила свій перехід у власність Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали «одним з кураторів партії “Слуга Народу” у Харківській області», а також його адвокатки Олени Бардіної. Заяву компанії оприлюднило видання Gazeta.ua .

У ТОВ «Східна фінансова група» сказали, що реєстрація на ім’я Вадима Слюсарєва «із дотриманням чинного законодавства України», проте заперечили свій стосунок до Мураєва.

«По-перше, вказані підприємства не були у власності Євгена Мураєва, він не входив до складу засновників товариств. По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна», – йдеться в релізі компанії.