В Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фото

В австралійському місті Мельбурн, столиці штату Вікторія, намалювали мурал із українським та російським солдатами, які обіймаються.

Про це повідомила редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак у Twitter.

"Війна Росії в Україні - це не конфлікт між двома народами - це вторгнення. Фреска створює відчуття хибної рівності між жертвою та агресором", - зазначила вона, інформує Апостроф.

Журналістка також назвала це образливим для українців. На муралі зображено двох солдатів із шевронами України та Росії, які обіймаються на тлі веселки. На додаток до цього твіту вона опублікувала ще кілька схожих із цим муралів.

"Наразі у всіх нас є чітке уявлення про те, що станеться, якщо Україна перестане воювати, тому це "мистецтво" делегітимізує життєвий досвід опору", - написала Бойчак.

Фото: Twitter.com/olgarithmic

Нагадаємо, у Подільському районі столиці відкрили новий мурал, присвячений "привиду Києва".


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»
Блок рекламы


Похожие новости
У Херсоні мости не витримують "бавовну": фото та відеоУ Херсоні мости не витримують "бавовну": фото та відео
Приїхали заарештувати: мешканець Токмака підірвав себе та окупантів, фотоПриїхали заарештувати: мешканець Токмака підірвав себе та окупантів, фото
"Гучна" ніч у Дніпрі: влада показала масштаб руйнувань після удару ворога, фото"Гучна" ніч у Дніпрі: влада показала масштаб руйнувань після удару ворога, фото
Російських дитсадівців привітали грамотами з гербом України: фотоРосійських дитсадівців привітали грамотами з гербом України: фото
У Бучі поховали 15 людей, які померли в період окупації РФ, фотоУ Бучі поховали 15 людей, які померли в період окупації РФ, фото
Не хочуть жити в "руському мирі": жителі Херсона тікають із окупації, фотоНе хочуть жити в "руському мирі": жителі Херсона тікають із окупації, фото
Керівник лікарні віддав палати під житло для рашистів: "пройшов курси з навчання за російськими стандартами"Керівник лікарні віддав палати під житло для рашистів: "пройшов курси з навчання за російськими стандартами"
"У гості" до окупантів знову прийшла "бавовна": фото та відео вибухів біля Антонівського мосту"У гості" до окупантів знову прийшла "бавовна": фото та відео вибухів біля Антонівського мосту
Окупанти в Мелітополі мали пекельну ніч: фото та відео роботи ЗСУОкупанти в Мелітополі мали пекельну ніч: фото та відео роботи ЗСУ
Британський флот поповнився надпотужним підводним човном - може бити на відстань 1600 км: фото та відеоБританський флот поповнився надпотужним підводним човном - може бити на відстань 1600 км: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости