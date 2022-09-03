В Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фото

В австралійському місті Мельбурн, столиці штату Вікторія, намалювали мурал із українським та російським солдатами, які обіймаються.

Про це повідомила редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак у Twitter .

"Війна Росії в Україні - це не конфлікт між двома народами - це вторгнення. Фреска створює відчуття хибної рівності між жертвою та агресором", - зазначила вона, інформує Апостроф .

Журналістка також назвала це образливим для українців. На муралі зображено двох солдатів із шевронами України та Росії, які обіймаються на тлі веселки. На додаток до цього твіту вона опублікувала ще кілька схожих із цим муралів.

"Наразі у всіх нас є чітке уявлення про те, що станеться, якщо Україна перестане воювати, тому це "мистецтво" делегітимізує життєвий досвід опору", - написала Бойчак.

Фото: Twitter.com/olgarithmic

Нагадаємо, у Подільському районі столиці відкрили новий мурал, присвячений "привиду Києва".