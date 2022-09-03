Виявлено перший випадок переходу бізнесу від колаборантів на "смотрящих" від "Слуг народу"- Шабунін

Антикорупційні громадські діячі зацікавилися, чи є такий випадок поодиноким, інформує ZN.ua .

"Виявили перший кейс переписування колаборантами своїх активів на "смотрящих" від Слуг. Після трьох місяців зволікань влади з конфіскацією активів Мураєва, він їх переписав на Вадима Слюсарєва - тіньового куратора штабу Зеленського у Харківській обл", - зазначив Шабунін.

За словами керівника Центру протидії корупції, антикорупційні громадські діячі зацікавилися, чи є такий випадок поодиноким.

"Наступного тижня ми пошукаємо, які ще активи колаборантів/русских змінили власників за ці три місяці, які влада тягнула з конфіскацією", - наголосив Шабунін..

Нагадаємо, як випливає з розслідування Харківського антикорупційного центру, до сімейного бізнесу Мураєвих можна віднести ТОВ “Східна фінансова група”, ТОВ “Завод “Рапід”, “ТОВ “Альтеп”.

Зараз єдиним засновником ТОВ “Східна фінансова група” став Вадим Слюсарєв, а директором Олена Бардіна.

Бардіна загалом є директором трьох фірм, які були пов’язані з Мураєвим – ТОВ “Східна фінансова група”, ТОВ “Хендлік Технік”, ТОВ “Завод “Рапід”.

За інформацією Віталія Шабуніна, ТОВ «Східна фінансова група» має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а також ТОВ «Завод Рапід», яка займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою. Формально ці фірми вийшли із власності сім’ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю.

ТОВ “Альтеп” - компанія, де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендерів на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок. Раніше її співвласником був – Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. Після Майдану Азаров саме на Пивоварова переписав свою австрійську компанію «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», будинок у Відні та вілли на Сардинії.

Харківський антикорупційний центр нагадує, що у розслідуванні Георгія Шабаєва для програми «Схеми» Слюсарєва в 2019 році називали тіньовим куратором штабу команди Зеленського у Харківській області.



