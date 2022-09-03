Виявлено перший випадок переходу бізнесу від колаборантів на "смотрящих" від "Слуг народу"- Шабунін

Антикорупційні громадські діячі зацікавилися, чи є такий випадок поодиноким, інформує ZN.ua.

"Виявили перший кейс переписування колаборантами своїх активів на "смотрящих" від Слуг. Після трьох місяців зволікань влади з конфіскацією активів Мураєва, він їх переписав на Вадима Слюсарєва - тіньового куратора штабу Зеленського у Харківській обл", - зазначив Шабунін.

За словами керівника Центру протидії корупції, антикорупційні громадські діячі зацікавилися, чи є такий випадок поодиноким.

"Наступного тижня ми пошукаємо, які ще активи колаборантів/русских змінили власників за ці три місяці, які влада тягнула з конфіскацією", - наголосив Шабунін..

Нагадаємо, як випливає з розслідування Харківського антикорупційного центру, до сімейного бізнесу Мураєвих можна віднести ТОВ “Східна фінансова група”, ТОВ “Завод “Рапід”, “ТОВ “Альтеп”.

Зараз єдиним засновником ТОВ “Східна фінансова група” став Вадим Слюсарєв, а директором Олена Бардіна.

Бардіна загалом є директором трьох фірм, які були пов’язані з Мураєвим – ТОВ “Східна фінансова група”, ТОВ “Хендлік Технік”, ТОВ “Завод “Рапід”.

За інформацією Віталія Шабуніна, ТОВ «Східна фінансова група» має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а також ТОВ «Завод Рапід», яка займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою. Формально ці фірми вийшли із власності сім’ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю.

ТОВ “Альтеп” - компанія, де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендерів на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок. Раніше її співвласником був – Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. Після Майдану Азаров саме на Пивоварова переписав свою австрійську компанію «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», будинок у Відні та вілли на Сардинії.

Харківський антикорупційний центр нагадує, що у розслідуванні Георгія Шабаєва для програми «Схеми» Слюсарєва в 2019 році називали тіньовим куратором штабу команди Зеленського у Харківській області.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Євросоюз передасть Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію на випадок витоку радіаціїЄвросоюз передасть Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію на випадок витоку радіації
Разом до перемоги: в Україні відкрили перший пам'ятник силам Тероборони, фотоРазом до перемоги: в Україні відкрили перший пам'ятник силам Тероборони, фото
Росіяни запасаються йодом на випадок ядерної війниРосіяни запасаються йодом на випадок ядерної війни
WP: Єрмаку зателефонували з Кремля в перший же день вторгненняWP: Єрмаку зателефонували з Кремля в перший же день вторгнення
Енергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділкаЕнергоатом виявив колаборантів на ЗАЕС та обіцяє їх звільнити з понеділка
Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»
«Сохнут» готується до виходу з РФ і переходу в онлайн«Сохнут» готується до виходу з РФ і переходу в онлайн
Бояться партизанів? На росТБ почали замазувати обличчя колаборантівБояться партизанів? На росТБ почали замазувати обличчя колаборантів
Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»
Скільки колаборантів затримано з початку війни: у Нацгвардії розповіли про ситуаціюСкільки колаборантів затримано з початку війни: у Нацгвардії розповіли про ситуацію
Последние новости
Подгружаем последние новости