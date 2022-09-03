Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні — ЗМІ

За даними ЗМІ, Штайнмаєр дав згоду на призначення наступника Мельника, інформує ZN.ua.

Україна та Німеччина узгодили кандидатуру нового посла в Берліні — ЗМІ
Олексій Макеєв
© Oleksii Makeiev/Facebook

Берлін погодився з кандидатурою нового посла України у Німеччині — ним стане Олексій Макеєв, який замінить Андрія Мельника. Про це повідомляють Welt am Sonntag та Spiegel.

За даними ЗМІ, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення Макеєва послом.

Олексій Макєєв на дипломатичній службі з 1996 року. Працював в українських дипломатичних представництвах Швейцарії та Німеччини. З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ Міністерства закордонних справ України. У травні 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба призначив Макєєва на посаду спеціального представника МЗС з питань санкційної політики.

«Макеєв, як і Мельник, чудово володіє німецькою – і, як і Мельник, уже вміє висувати вимоги. Під час дебатів щодо віз для росіян Макеєв сказав: «Заборона на туристичні візи для росіян дуже важлива, оскільки це посилює соціальний тиск на уряд у Москві», - пише видання.

«Можливо, мій наступник хотів би бути приємнішим, діяти більш спокійно, як того хотіли б усі дипломати і як, власне, вимагає їх робота. Але врешті-решт у мого наступника не буде іншого вибору, окрім як захищати наші інтереси сильним і чітким голосом», - сказав Мельник в інтерв’ю Spiegel у серпні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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