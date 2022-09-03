Україна припиняє застосування Меморандуму з Білоруссю щодо боротьби з відмиванням доходів: які наслідки це тягне для спільниці РФ

У вересні Україна зупиняє у застосуванні з Білоруссю дії Меморандуму щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Як нагадують в Державній службі фінансового моніторингу України, попередження про це, згідно з процедурою, Україна надіслала ще 25 березня 2022 року.

"Відповідно до умов Меморандуму, його дія припиняється через 6 місяців з дати отримання повідомлення від Держфінмоніторингу, тобто із 26 вересня 2022 року", - зазначають в Службі фінмоніторингу.

Відповідно, Білорусь втрачає для України статус благонадійної держави та переходить у статус країни, діяльність якої у відповідній сфері є підозрілою.