Окупанти поспіхом вивозять з Херсонської області награбоване та родини

Російські окупанти вивозять з Херсонської області свої родини та награбоване на територію тимчасово окупованого Криму. Про це під час національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Росіяни недарма перекривали Керченський міст — вони намагалися використовувати його реверсно: для підтягування резервів та вивезення награбованого майна та своїх родин», — розповіла вона.

Раніше повідомлялось, що в Херсонській області російські окупаційні війська переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти із поля бою.