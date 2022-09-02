«Кадирівці» наступають поблизу Зайцевого та Майорська, тривають бої – Генштаб

Донеччині продовжує залишатися однією з найгарячіших ділянок фронту. Підрозділи «кадирівців» намагаються просунутися у напрямках Зайцевого та Майорська, тривають бойові дії, розповіли у Генштабі.

Водночас 2 вересня українські військові успішно відбили наступи ворога неподалік Соледара, Бахмутського, Веселої Долини, Первомайського, Опитного та Невельського на Донеччині.

Спроби ворога наступати у районах Високопілля та Потьомкіного на Херсонщині та Гусарівки – на Харківщині, також зазнали невдачі.