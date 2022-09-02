Керівник лікарні віддав палати під житло для рашистів: "пройшов курси з навчання за російськими стандартами"

У Херсоні "керівник" одної з лікарень віддав палати закладу, де повинні розміщуватися пацієнти, під житло для російських військових.

Про це повідомляє у Фейсбуці відділ комунікації поліції Херсонської област.

"У Херсоні у співпраці з військовою адміністрацією рф викрито керівника лікарні. У червні колаборант пройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини в місті Керч АР Крим. Палати стаціонару лікарні, де мали надавати медичну допомогу хворим жителям міста, керівник віддав під житло для російських солдат", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що співпрацювати із російськими загарбниками чоловіку допомагають дві його заступниці.

Правоохоронці повідомили також про інші злочини загарбників та їхніх поплічників на тимчасово захоплених рф територіях Херсонщини.

Зокрема військовослужбовці рф захопили майно підприємства, яке проводило роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги на території аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Привласнили та використовують для власних потреб спеціалізовану техніку, транспорт, запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти, контейнери та мобільний будинок підприємства.