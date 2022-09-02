Життя зупинилося: відео "вимерлого" після окупації курорту Щасливцеве

Через повномасштабне російське вторгнення українці пропустили літній купальний сезон в Україні, а село Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області залишилося без відпочиваючих, інформує Апостроф.

Про це свідчать опубліковані відео.

Так, на одному з них від 30 серпня видно абсолютно порожній пляж Арабатська стрілка, на якому відсутні навіть місцеві жителі, за винятком однієї жінки. Єдині істоти, що знаходяться біля моря - чайки, що полюють на крабів через кожен метр, і собаки.

На іншому відео від 1 вересня на тому ж місці знову видно пустельний пляж та безліч медуз.

Людей немає не лише на пляжах – на дитячих майданчиках, парках та площах також відсутні відвідувачі.


Марія Швець, Апостроф





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