В ГУР пояснили, чому війська РФ відчули «кадровий голод» одразу після вторгнення в Україну

Війська РФ відчули «кадровий голод» одразу після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, структура російських збройних сил створена ще за радянськими принципами комплектування. Зокрема, за кількістю, частини забезпечення військ РФ домінують над бойовими підрозділами.

Він пояснив, що в армії РФ багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів, як на території Росії, так і за її межами. Для прикладу, Москва має потужний контингент в Сирії.

Також РФ має розгалужену мережу військових баз на території колишнього СРСР, це і Вірменія, і Таджикистан , російський військовий контингент в Нагірному Карабаху та Казахстані.

«Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України», – заявив представник української розвідки.

«Кадровий голод» у військах РФ яскраво проявився після значних втрат особового складу, яких загарбники зазнали ще з перших днів війни.

За даними ГУР, у березні-квітні керівництво РФ прийняло рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали відповідні контракти зі збройними силами РФ .

Однак, коли суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених російських солдатів, кількість охочих підписати контракт для проходження військової служби у Росії зменшилася.