Від Києва до Праги: Зеленський озвучив довжину лінії фронту

В Україні лінія фронту, де точаться запеклі бої, простяглася на 1300 кілометрів, що за кілометражем порівняно з дорогою від Києва до Праги. Такий масштаб битви за свободу навів у своїй промові президент Володимир Зеленський під час щорічної конференції Forum 2000 у Празі.

"Протяжність лінії фронту на українській землі – 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги", - зазначив президент.

За його словами, Росія кидає на фронт багато зброї і снарядів з Радянських часів, обстрілюючи українські міста з артилерії. А масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів.

"Росія шантажує Україну, Європу, світ радіаційною катастрофою на Запорізькій атомній станції. Вдумайтесь у це! Жоден ворог людства ще не доходив до такого шантажу – не перетворював атомну станцію на поле битви", - зазначив Зеленський.

Президент України відзначив, що в Україні зараз – вирішальна битва за свободу. Тому наша країна потребує постійної достатньої підтримки зброєю та снарядами, фінансової та санкційної підтримки,.

"Світ уже озброїв свободу в цій битві проти тиранії потужними санкціями проти Росії. За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС «Росатом» і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції" - зазначив Зелеський, інформує прес-служба президента.

Він також закликав нарешті повністю заблокувати російську банківську систему, звільнитися від енергетичної залежності від Росії. Україна пропонує європейським країнам послабити енергетичний тиск, купуючи дешеву електроенергію у України. Також Україна розраховує на підтримку у створенні та функціонуванні Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії тих, хто розв’язав війну проти України.