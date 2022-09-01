Від Києва до Праги: Зеленський озвучив довжину лінії фронту

Президент назвав необхідні кроки для припинення російської тиранії у світі, інформує ZN.ua.

Від Києва до Праги: Зеленський озвучив довжину лінії фронту
© https://www.president.gov.ua/

В Україні лінія фронту, де точаться запеклі бої, простяглася на 1300 кілометрів, що за кілометражем порівняно з дорогою від Києва до Праги. Такий масштаб битви за свободу навів у своїй промові президент Володимир Зеленський під час щорічної конференції Forum 2000 у Празі.

"Протяжність лінії фронту на українській землі – 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги", - зазначив президент.

За його словами, Росія кидає на фронт багато зброї і снарядів з Радянських часів, обстрілюючи українські міста з артилерії. А масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів.

"Росія шантажує Україну, Європу, світ радіаційною катастрофою на Запорізькій атомній станції. Вдумайтесь у це! Жоден ворог людства ще не доходив до такого шантажу – не перетворював атомну станцію на поле битви", - зазначив Зеленський.

Президент України відзначив, що в Україні зараз – вирішальна битва за свободу. Тому наша країна потребує постійної достатньої підтримки зброєю та снарядами, фінансової та санкційної підтримки,.

"Світ уже озброїв свободу в цій битві проти тиранії потужними санкціями проти Росії. За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС «Росатом» і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції" - зазначив Зелеський, інформує прес-служба президента.

Він також закликав нарешті повністю заблокувати російську банківську систему, звільнитися від енергетичної залежності від Росії. Україна пропонує європейським країнам послабити енергетичний тиск, купуючи дешеву електроенергію у України. Також Україна розраховує на підтримку у створенні та функціонуванні Спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії тих, хто розв’язав війну проти України.

За матеріалами: https://www.president.gov.ua/ /

Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Ліз Трасс заприсяглася приїхати до Києва в разі перемоги на виборахЛіз Трасс заприсяглася приїхати до Києва в разі перемоги на виборах
Список Кремля — Зеленський представив відео на Венеціанському кінофестиваліСписок Кремля — Зеленський представив відео на Венеціанському кінофестивалі
Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів КримуНе перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів Криму
Зеленський зустрівся з Гроссі напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕСЗеленський зустрівся з Гроссі напередодні візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Українські військові не потребують анонсів: Зеленський повідомив окупантам про плани
Європа – не тиха гавань: Зеленський закликав підтримати візи для росіянЄвропа – не тиха гавань: Зеленський закликав підтримати візи для росіян
Зеленський: Легенду про «величну державу "Росія"» треба забутиЗеленський: Легенду про «величну державу "Росія"» треба забути
Зеленський анонсував форум в Парижі з відновлення УкраїниЗеленський анонсував форум в Парижі з відновлення України
Зеленський запропонував Європі використовувати газові сховища УкраїниЗеленський запропонував Європі використовувати газові сховища України
Кулеба озвучив головні очікування України від місії МАГАТЕ на ЗАЕСКулеба озвучив головні очікування України від місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости