Загальна мобілізація: яке покарання загрожує призовникам за неявку до військкомату

В Україні як мінімум до 21 листопада продовжено режим воєнного стану, триває загальна мобілізація. Багатьох цікавить питання, що загрожує призовникам за неявку до військкомату. Передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Загальна мобілізація: яке покарання загрожує призовникам за неявку до військкомату

Мобілізація проводиться через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Українці віком 18-60 років є військовозобов'язаними. Багато хто отримує повістки, проте не всі приходять до територіального пункту комплектування. Стало відомо, яке покарання загрожує тим, хто проігнорував повідомлення і не прийшов до військкомату.

Юрист Ростислав Кравець зазначив, що багато залежить від того, як проходив процес вручення повістки. Але якщо процедура пройшла без порушення норм, а чоловік не прийшов на виклик – йому передбачено адміністративну відповідальність. Йдеться про штраф у 1700-3400 грн.

При цьому якщо українець вже відвідав військкомат, пройшов комісію, після чого отримав повістку, викликається у частину, але не з'явився, передбачено кримінальну відповідальність. За ухилення від служби можна отримати тюремний термін від 3 до 5 років.

Суд під час розгляду такої справи може призначити обвинуваченому випробувальний термін для виправлення. Якщо українець вдруге за рік отримав повістку та проігнорував її – на нього можуть накласти штраф у більшому розмірі – 5100 грн.

Загальна мобілізація: яке покарання загрожує призовникам за неявку до військкомату

Нагадаємо, через мобілізацію в Україні заборонили виїзд чоловіків призовного віку.

Раніше повідомлялося, що з нового року жінки певних спеціальностей також мають стати на облік. Їм повідомили, як підготуватися до можливої мобілізації та служби в армії ЗСУ.


Ловіцька Леся, Тудей





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