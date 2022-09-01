Загальна мобілізація: яке покарання загрожує призовникам за неявку до військкомату

В Україні як мінімум до 21 листопада продовжено режим воєнного стану, триває загальна мобілізація. Багатьох цікавить питання, що загрожує призовникам за неявку до військкомату. Передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Мобілізація проводиться через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Українці віком 18-60 років є військовозобов'язаними. Багато хто отримує повістки, проте не всі приходять до територіального пункту комплектування. Стало відомо, яке покарання загрожує тим, хто проігнорував повідомлення і не прийшов до військкомату.

Юрист Ростислав Кравець зазначив, що багато залежить від того, як проходив процес вручення повістки. Але якщо процедура пройшла без порушення норм, а чоловік не прийшов на виклик – йому передбачено адміністративну відповідальність. Йдеться про штраф у 1700-3400 грн.

При цьому якщо українець вже відвідав військкомат, пройшов комісію, після чого отримав повістку, викликається у частину, але не з'явився, передбачено кримінальну відповідальність. За ухилення від служби можна отримати тюремний термін від 3 до 5 років.

Суд під час розгляду такої справи може призначити обвинуваченому випробувальний термін для виправлення. Якщо українець вдруге за рік отримав повістку та проігнорував її – на нього можуть накласти штраф у більшому розмірі – 5100 грн.

Нагадаємо, через мобілізацію в Україні заборонили виїзд чоловіків призовного віку.

Раніше повідомлялося, що з нового року жінки певних спеціальностей також мають стати на облік. Їм повідомили, як підготуватися до можливої мобілізації та служби в армії ЗСУ.