Загальна мобілізація: на заході України заборонили лікувати чоловіків без дозволу військкомату

На Івано-Франківщині вирішили посилити мобілізаційні заходи та зобов'язати всіх військовозобов'язаних 18-59 років стати на військовий облік. Для цього чоловікам призовного віку заборонили надавати планову госпіталізацію без узгодження з військкоматом.

Загальна мобілізація: на заході України заборонили лікувати чоловіків без дозволу військкомату

Про це заявив голова Коломойської районної військової адміністрації Любомир Глушков у ході брифінгу. Лікувальні заклади Івано-Франківської області зобов'язали щодня звітувати перед територіальним центром комплектації та соціальної підтримки щодо госпіталізації військовозобов'язаних при наданні їм невідкладної допомоги. Медики мають передавати інформацію до ТЦК щодня до 11.00.

Госпіталізація зазначеної категорії населення не буде проводитись без погодження з ТЦК. Тепер, щоб зробити операцію або пройти планове обстеження чоловіки віком від 18 до 59 років мають надати довідку із військкомату.

"З огляду на ситуацію військового стану, невідкладно підготувати та донести до місць охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів", - зазначив Глушков.

Крім того, поліцейських зобов'язали посилити роботу з перевірки документів на блокпостах та затримувати чоловіків, які не можуть підтвердити свою особу.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківську видали один "повістку" на всіх за наказом начальника Івано-Франківського ТЦК. Було зазначено, що всі військовозобов'язані на території громади повинні самі з'явитися у військкомат без вручення повістки. Це спровокувало хвилю критики у суспільстві.

Адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв пояснив, чому такі накази видають в Україні. Він пояснив, що немає закону, який дозволяв би начальнику ТЦК видавати подібні накази чи оголошення, тому це перевищує його повноваження.

Правозахисник вважає, що такі дії ТЦК пов'язані з тим, що для видачі повісток особисто до рук потрібний реєстр військовозобов'язаних. А багатьом військкоматам невигідно його заповнення, оскільки в такому разі можуть розкритися різні махінації.

Раніше повідомлялося, за якої умови в Україні мобілізують обмежено придатних чоловіків.


Леся Ловіцька, Тудей





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