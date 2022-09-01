Ринок електроенергії віддають трейдеру-монополісту під керівництвом учасника сумнівних схем Бутенка – ЗМІ
Напередодні найскладнішого опалювального сезону в історії на тлі подій на Запорізькій АЕС українська влада створює єдиного трейдера електроенергії, до роботи якого з перших днів виникає безліч питань.
Про це пише "Економічна правда" у
Ідея створення такого монополіста належить заступнику голови ОП Ростиславу Шурмі. Видання повідомляє, що концепцію роботи єдиного трейдера Шурма попросив розробити Віталія Бутенка – керівника АТ "Енергетична компанія України".
Власне, за задумом, єдиним трейдером електроенергії і має стати очолювана Бутенком "Енергетична компанія України", яка працює з 2004 року.
Сам Бутенко є колишнім топменеджером ДТЕК Ріната Ахметова. У 2021 році його звільнили з групи через невдалі торгові операції з газом. Пізніше він створив компанію "ТЕТ-груп", яка фігурувала в "схемному" імпорті електроенергії в Україну з Білорусі.
У липні АТ "Енергетична компанія України", очолювана Бутенком, вперше прийшла на аукціон "Укренерго" й отримала контроль над половиною експорту електроенергії.
Одна з головних переваг державного трейдера – необмежений доступ до ресурсу державної генерації. У першу чергу – до електроенергії "Енергоатома", інформує
Для старту роботи ЕКУ вже закупила значний обсяг електроенергії в "Енергоатома". Пізніше, за даними джерел ЕП, трейдер звернувся до держкомпанії з проханням підписати додаткову угоду, у якій попросив закріпити можливість відтермінування оплати на 90 днів.
"Якщо цей трейдер просить таке відтермінування, то він ніякий не трейдер. Це означає, що він просто став прокладкою", – обурюється представник однієї з компаній-учасників енергоринку.
Одні із основних питань до роботи єдиного трейдера – чи не постраждає конкуренція і чи потрібна така компанія взагалі? Чому державні виробники електроенергії не можуть самі експортувати власний ресурс? "Енергоатом" та "Укргідроенерго" це вже робили, наголошує автор статті.
Після синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС стало зрозуміло, що надходження від продажу електроенергії за кордон можуть сягати мільярдів доларів. Тому третє і ключове у цій ситуації – це корупційні ризики.