Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямку

Українські прикордонники ліквідували щонайменше чотирьох окупантів та склад боєприпасів на донецькому напрямку, інформує ДПСУ.

"В Донецькій області аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Слов?янська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують знищувати склади та військову техніку окупантів на півдні та сході України.