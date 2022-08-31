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2022-08-31
Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямку
Ліквідовано щонайменше четверо окупантів.
© ДПСУ
Українські прикордонники ліквідували щонайменше чотирьох окупантів та склад боєприпасів на донецькому напрямку, інформує
"В Донецькій області аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Слов?янська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.
Українські військові продовжують знищувати склади та військову техніку окупантів на півдні та сході України.
Анна Конюченко, ZN.ua