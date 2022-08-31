Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямку

Ліквідовано щонайменше четверо окупантів.

Українські прикордонники знищили склад боєприпасів та живу силу окупантів на донецькому напрямку
© ДПСУ

Українські прикордонники ліквідували щонайменше чотирьох окупантів та склад боєприпасів на донецькому напрямку, інформує ДПСУ.

"В Донецькій області аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Слов?янська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують знищувати склади та військову техніку окупантів на півдні та сході України.


Анна Конюченко, ZN.ua





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