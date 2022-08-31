Одна з лікарень Херсона переповнена окупантами, "200-их" і "300-их" привезли КамАЗом — ЗМІ
Військових РФ, які подають ознаки життя, відправили у травмпункт, а загиблих і непритомних - в морг, інформує
У лікарні імені Тропіних в тимчасово окупованому Херсоні на кілька годин призупинено прийом пацієнтів, позаяк медзаклад переповнений пораненими та вбитими російськими військовими. Про це пише
Перед цим в лікарню прибув цілий КамАЗ з окупантами.
"Подекуди окупантів вивантажували буквально лопатами. Разом з пораненими з військової вантажівки діставали й загиблих окупантів", - цитує ЗМІ слова джерела.
Тих російських військових, які подають ознаки життя, відправляють у травмпункт, а загиблих і непритомних - в морг.
"Було декілька моторошних моментів, коли лікарі несли тіло ще живого бійця, однак помічали, що переплутали відірвані ноги. Після цього лікарі міняли кінцівки з інших нош", - розповідає ЗМІ.