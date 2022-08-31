Ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS передадуть без офіційного оголошення

США, певно, вже найближчим часом передадуть Україні для боротьби з російськими окупантами далекобійні ракети ATACMS. Про це розповів опозиційний російський політичний діяч Андрій Піонтковський.

За його словами, зокрема, Збройні сили України отримають ракети з дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS. Раніше Білий дім відмовлявся надавати нашій країні такі боєприпаси, щоб не провокувати Росію на посилення військової агресії.

За допомогою далекобійних ракет ATACMS українські захисники матимуть змогу знищувати командні пункти, склади, військові аеродроми, зосередження ворожих військ глибоко в тилу російських окупантів.

Піонтковський наголосив, що про постачання Україні далекобійних ракет для HIMARS офіційно оголошувати не будуть. Про те, що вони вже використовуються українськими захисниками, стане зрозумілим при знищенні важливих військових об'єктів у глибокому тилу російських окупаційних військ.

Тим часом, експерти InformNapalm вважають, що далекобійні ракети вже є у ЗСУ. Про це може свідчити, наприклад, удар по військовому летовищу в Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.