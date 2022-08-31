Ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS передадуть без офіційного оголошення

США, певно, вже найближчим часом передадуть Україні для боротьби з російськими окупантами далекобійні ракети ATACMS. Про це розповів опозиційний російський політичний діяч Андрій Піонтковський.

“Сюрприз“ для окупантів: ЗСУ отримають ракети ATACMS з дальністю ураження 300 кілометрів

За його словами, зокрема, Збройні сили України отримають ракети з дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS. Раніше Білий дім відмовлявся надавати нашій країні такі боєприпаси, щоб не провокувати Росію на посилення військової агресії.

За допомогою далекобійних ракет ATACMS українські захисники матимуть змогу знищувати командні пункти, склади, військові аеродроми, зосередження ворожих військ глибоко в тилу російських окупантів.

Піонтковський наголосив, що про постачання Україні далекобійних ракет для HIMARS офіційно оголошувати не будуть. Про те, що вони вже використовуються українськими захисниками, стане зрозумілим при знищенні важливих військових об'єктів у глибокому тилу російських окупаційних військ.

“Сюрприз“ для окупантів: ЗСУ отримають ракети ATACMS з дальністю ураження 300 кілометрів

Тим часом, експерти InformNapalm вважають, що далекобійні ракети вже є у ЗСУ. Про це може свідчити, наприклад, удар по військовому летовищу в Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де в Україні встановлять зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які передасть США для боротьби з російськими окупантами.


Максимов Віталій, Тудей





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