Німеччина хоче купити ізраїльську систему захисту від балістичних ракет з космосу

Для її встановлення країні знадобиться також згода сусідів, інформує ZN.ua.

Німеччина хоче купити ізраїльську систему захисту від балістичних ракет з космосу
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На фоні заяв канцлера Німеччини Олафа Шольца про «посилення безпеки для всієї Європи» ФРН намагається придбати ізраїльську систему протиповітряної оборони "Стріла 3", відому як Arrow 3 або Hetz 3, заявляє німецький телеканал ARD із посиланням на джерела в урядових колах країни.

Зазначається, що делегація Бундестагу уже відвідала Ізраїль, щоб дізнатися більше про систему захисту. При цьому купівля Hetz 3 має бути узгоджена з європейськими сусідами Німеччини. Раніше Шольц назвав можливими партнерами у створенні повітряного захисту Нідерланди, Польщу, країни Балтії – Естонію, Латвію, Литву, а також Чехію, Словаччину та Скандинавію. Щоправда на разі мова про підписання угод ще не йде.

«Стріла 3» або «Гец 3» — екзоатмосферна гіперзвукова протибалістична ракета, спільно розроблена та виготовлена Ізраїлем та США. Її захисний екран здатний знищувати ракети на висоті понад 100 кілометрів. За словами голови Ізраїльського космічного агентства, Arrow 3 може служити протисупутниковою зброєю , що зробить Ізраїль однією з небагатьох країн світу, здатних збивати супутники.

На думку експертів, Німеччина має прогалину в обороні саме дальньої зони, тобто від балістичних ракет із космосу.

Вартість захисного щита нещодавно оцінили приблизно в два мільярди євро. Чим більша група потенційних європейських партнерів, тим дешевшим може бути проект. Проте, паралельно зі зниженням витрат для кожного окремого партнера, ймовірно, зростатиме потреба в координації.


Ірина Знась, ZN.ua





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