Німеччина хоче купити ізраїльську систему захисту від балістичних ракет з космосу
Для її встановлення країні знадобиться також згода сусідів, інформує
На фоні заяв канцлера Німеччини Олафа Шольца про «посилення безпеки для всієї Європи» ФРН намагається придбати ізраїльську систему протиповітряної оборони "Стріла 3", відому як Arrow 3 або Hetz 3, заявляє німецький телеканал
Зазначається, що делегація Бундестагу уже відвідала Ізраїль, щоб дізнатися більше про систему захисту. При цьому купівля Hetz 3 має бути узгоджена з європейськими сусідами Німеччини. Раніше Шольц назвав можливими партнерами у створенні повітряного захисту Нідерланди, Польщу, країни Балтії – Естонію, Латвію, Литву, а також Чехію, Словаччину та Скандинавію. Щоправда на разі мова про підписання угод ще не йде.
«Стріла 3» або «Гец 3» — екзоатмосферна гіперзвукова протибалістична ракета, спільно розроблена та виготовлена Ізраїлем та США. Її захисний екран здатний знищувати ракети на висоті понад 100 кілометрів. За словами голови Ізраїльського космічного агентства, Arrow 3 може служити протисупутниковою зброєю , що зробить Ізраїль однією з небагатьох країн світу, здатних збивати супутники.
На думку експертів, Німеччина має прогалину в обороні саме дальньої зони, тобто від балістичних ракет із космосу.
Вартість захисного щита нещодавно оцінили приблизно в два мільярди євро. Чим більша група потенційних європейських партнерів, тим дешевшим може бути проект. Проте, паралельно зі зниженням витрат для кожного окремого партнера, ймовірно, зростатиме потреба в координації.