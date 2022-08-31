Шойгу досі при владі: в РНБО пояснили, чому Путін все ще зволікає з відстороненням міністра

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що російський президент Владімір Путіна все ще не звільнив з посади міністра оборони Сєрґєя Шойгу, позаяк не хоче робити це в такий важкий час. Про це зазначають в повідомленні пресслужби ЦПД .

Ба більше, за даними експертів, саме з відмашки Шойгу на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загострилася боротьба за "владу", яка триває між ставлениками самого міністра та співробітниками ФСБ. Останнім мстяться за обшуки та те, що не було попередження про повторні удари захисників по казармах.

Також відомо, що "група Шойгу" за бюджетні кошти проводить піар-кампанію, яка покликану перемістити відповідальність за провал війни проти України з міністра на ФСБшників. Останні, в свою чергу, публікують факти про непідготовленість саме чиновників Міноборони.