Шойгу досі при владі: в РНБО пояснили, чому Путін все ще зволікає з відстороненням міністра
Саме з його відмашки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загострилася боротьба за "владу", інформує
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що російський президент Владімір Путіна все ще не звільнив з посади міністра оборони Сєрґєя Шойгу, позаяк не хоче робити це в такий важкий час. Про це зазначають в повідомленні
Ба більше, за даними експертів, саме з відмашки Шойгу на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загострилася боротьба за "владу", яка триває між ставлениками самого міністра та співробітниками ФСБ. Останнім мстяться за обшуки та те, що не було попередження про повторні удари захисників по казармах.
Також відомо, що "група Шойгу" за бюджетні кошти проводить піар-кампанію, яка покликану перемістити відповідальність за провал війни проти України з міністра на ФСБшників. Останні, в свою чергу, публікують факти про непідготовленість саме чиновників Міноборони.
"Шойгу ще не відправлений у відставку лише через те, що Путін у скрутний час не хоче міняти міністра оборони. Але наполягають, що щойно буде підібрано іншу кандидатуру, його замінять", - цитує РНБО джерела, близькі до Генштабу ЗС РФ.