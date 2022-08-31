Михайло Горбачов пішов із життя: йому був 91 рік

У Москві 30 серпня помер останній керівник СРСР Михайло Горбачов. Останньому генсеку КПРС та єдиному президенту СРСР був 91 рік.

В останні місяці свого життя Михайло Горбачов страждав на хворобу нирок і фактично жив на гемодіалізі. Колишній генсек помер у Московській Цетральній клінічній лікарні.

З ім'ям Михайла Горбачова, який очолив компартію в 1985 році, багато хто пов'язує розвал СРСР. Саме ввів у вжиток слово "перебудова", яке стало згодом символом краху економічної та політичної системи велетенської країни.

Втім, багато політологів вважають, що СРСР був приречений і з Горбачовим, і без нього. А каталізатором його розпаду стала війна в Афганістані, яка запустила деструктивні процеси, що давно зріли в надрах планової економіки.

Загалом, для багатьох Михайло Горбачов став злим генієм, через якого канула в небуття величезна країна, що займала шосту частину земної суші. Водночас, багато хто вважає його людиною, завдяки якій почалися демократичні перетворення в усіх колишніх республіках Союзу.

Михайло Горбачов керував СРСР з березня 1985 року по грудень 1991. Він заявив про свою відставку після серпневого путчу, коли певними компартійними колами була зроблена невдала спроба реставрації політичного ладу, що похитнувся.

Михайло і Раїса Горбачови з подружжям Рейганів

Горбачов першим із радянських генсеків запровадив практику закордонних поїздок із дружиною. До нього ніхто з генсеків дружин у ділові поїздки не брав. Причому перша леді СРСР не була безмовною тінню свого високопоставленого чоловіка, а проявила себе як особистість, викликавши симпатії та захоплення серед громадян інших країн, від яких Радянський Союз довгі десятиліття був відгороджений "залізною завісою".

Ставлення Горбачова до війни в Україні

Незважаючи на те, що колишній генсек уже був дуже хворий, він добре усвідомлював, що відбувається між колишніми союзними республіками, і категорично засуджував агресію Путіна. Про це за місяць до смерті Горбачова розповів російський журналіст Олексій Венедиктов, наближений до відставного політика. Горбачов не приховував прикрості, говорячи, що Путін намагається поховати справу його життя.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова", – заявив журналіст.

Михайло Горбачов, який пережив свою дружину на 23 роки, буде похований там, де лежить і вона - на Новодівичому цвинтарі у Москві.