У "Байрактара" з'явиться старший брат: як виглядає ударний безпілотник "Червоне яблуко"

Турецька авіабудівна компанія Baykar Makina оприлюднила другий прототип ударного надзвукового безпілотного літального апарату Bayraktar Kizilelma, що в перекладі з турецької означає "Червоне яблуко", інформує Апостроф.

Про це повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

Зазначається, що дана модель оснащена реактивним двигуном, має найсучасніші датчики для спостереження за ситуацією навколо. Bayraktar K?z?lelma здатен до "агресивного маневрування", оснащений системою штучного інтелекту.

Безпілотник може злетіти з мінімальної довжини смуги, зокрема, з палуби легкого авіаносця.

Його планують випускати і в Україні - на підприємстві, який має збудувати компанія Baykar.

Очікується, що Kizilelmaу здійметься у небо 2023 році.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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