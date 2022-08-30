Гауляйтер Стремоусов втік з Херсону після контрнаступу ЗСУ: записує відео із Воронежа

Гауляйтер Стремоусов втік з Херсону після контрнаступу ЗСУ: записує відео із Воронежа

На тлі новин про контрнаступ ЗСУ на півдні України колаборанти та посібники окупантів втекли з Херсона.

Так, гауляйтер Кирило Стремоусов уже встиг втекти до Воронежа (Росія), звідки записує свої відео. На це звернув увагу Сергій Стерненко утелеграм канали.

Стерненко пише, що «багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора і сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення з готелю Marriott у Воронежі на проспекті Революції, 38».

Він показав на фото, що на задньому фоні відео стремоусова видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вулиці Революції, 29 (технікум будівельних технологій).

Позаду також є Воронезьке водосховище.


Ирина Юрченко, politeka.net





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