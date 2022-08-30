Гауляйтер Стремоусов втік з Херсону після контрнаступу ЗСУ: записує відео із Воронежа

На тлі новин про контрнаступ ЗСУ на півдні України колаборанти та посібники окупантів втекли з Херсона.

Так, гауляйтер Кирило Стремоусов уже встиг втекти до Воронежа (Росія), звідки записує свої відео. На це звернув увагу Сергій Стерненко у телеграм канали.

Стерненко пише, що «багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора і сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення з готелю Marriott у Воронежі на проспекті Революції, 38».

Він показав на фото, що на задньому фоні відео стремоусова видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вулиці Революції, 29 (технікум будівельних технологій).

Позаду також є Воронезьке водосховище.