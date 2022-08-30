В ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників Єрмака

В ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників Єрмака
© Офіс президента

Офіс президента України у відповідь на запит «Бабеля» надав інформацію про радників керівника ОПУ Андрія Єрмака та безпосереднього усього офісу.

Олексій Арестович, який на початку роботи був радником керівника ОПУ, зараз є радником усього офісу. Окрім нього, аналогічні посади мають ще 11 осіб, усі вони працюють поза штатом, йдеться у матеріалі.

Штатними радниками керівника ОПУ є:

  • Олександр Козенко;
  • Лілія Пашинна;
  • Андрій Гота;
  • Вікторія Романова;
  • Вадим Голомазов;
  • Тетяна Гайдученко.

Позаштатними радниками керівника ОПУ є:

  • Сергій Куніцин;
  • Олена Говорова;
  • Дарія Зарівна (також виконує функції речниці Андрія Єрмака);
  • Дмитро Дячук;
  • Вадим Потаєв;
  • Сергій Неклева;
  • Руслан Магомедов;
  • Михайло Подоляк;
  • Микола Беззубенк;
  • Михайло Пасічник;
  • Адомас Аудіцкас;
  • Тимофій Милованов;
  • Олександр Роднянський;
  • Сергій Матієнко;
  • Сергій Дембовський;
  • Олена Лисак;
  • Юлія Сінькевич;
  • Сергій Лещенко;
  • Сергій Конохов;
  • Владислав Білоцький;
  • Юрій Богуцький.

Радники офісу президента України:

  • Олександр Закорецький;
  • Михайло Черненок;
  • Олексій Арестович;
  • Андрій Петрів;
  • Сергій Сімак;
  • Вікторія Страхова;
  • Ігор Веремій;
  • Довидач Віткаускас;
  • Владислав Власюк;
  • Маркіян Ключковський;
  • Артем Шило;
  • Вікторія Шторм.

Ольга Чекіс, ZN.ua





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