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2022-08-30
В ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників Єрмака
© Офіс президента
Офіс президента України у відповідь на запит «Бабеля» надав інформацію про радників керівника ОПУ Андрія Єрмака та безпосереднього усього офісу.
Олексій Арестович, який на початку роботи був радником керівника ОПУ, зараз є радником усього офісу. Окрім нього, аналогічні посади мають ще 11 осіб, усі вони працюють поза штатом, йдеться у
Штатними радниками керівника ОПУ є:
- Олександр Козенко;
- Лілія Пашинна;
- Андрій Гота;
- Вікторія Романова;
- Вадим Голомазов;
- Тетяна Гайдученко.
Позаштатними радниками керівника ОПУ є:
- Сергій Куніцин;
- Олена Говорова;
- Дарія Зарівна (також виконує функції речниці Андрія Єрмака);
- Дмитро Дячук;
- Вадим Потаєв;
- Сергій Неклева;
- Руслан Магомедов;
- Михайло Подоляк;
- Микола Беззубенк;
- Михайло Пасічник;
- Адомас Аудіцкас;
- Тимофій Милованов;
- Олександр Роднянський;
- Сергій Матієнко;
- Сергій Дембовський;
- Олена Лисак;
- Юлія Сінькевич;
- Сергій Лещенко;
- Сергій Конохов;
- Владислав Білоцький;
- Юрій Богуцький.
Радники офісу президента України:
- Олександр Закорецький;
- Михайло Черненок;
- Олексій Арестович;
- Андрій Петрів;
- Сергій Сімак;
- Вікторія Страхова;
- Ігор Веремій;
- Довидач Віткаускас;
- Владислав Власюк;
- Маркіян Ключковський;
- Артем Шило;
- Вікторія Шторм.
Ольга Чекіс, ZN.ua