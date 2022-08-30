В ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників Єрмака

Офіс президента України у відповідь на запит «Бабеля» надав інформацію про радників керівника ОПУ Андрія Єрмака та безпосереднього усього офісу.

Олексій Арестович, який на початку роботи був радником керівника ОПУ, зараз є радником усього офісу. Окрім нього, аналогічні посади мають ще 11 осіб, усі вони працюють поза штатом, йдеться у матеріалі .

Штатними радниками керівника ОПУ є:

Олександр Козенко;

Лілія Пашинна;

Андрій Гота;

Вікторія Романова;

Вадим Голомазов;

Тетяна Гайдученко.

Позаштатними радниками керівника ОПУ є:

Сергій Куніцин;

Олена Говорова;

Дарія Зарівна (також виконує функції речниці Андрія Єрмака);

Дмитро Дячук;

Вадим Потаєв;

Сергій Неклева;

Руслан Магомедов;

Михайло Подоляк;

Микола Беззубенк;

Михайло Пасічник;

Адомас Аудіцкас;

Тимофій Милованов;

Олександр Роднянський;

Сергій Матієнко;

Сергій Дембовський;

Олена Лисак;

Юлія Сінькевич;

Сергій Лещенко;

Сергій Конохов;

Владислав Білоцький;

Юрій Богуцький.

Радники офісу президента України: